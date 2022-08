Moraes assume TSE nesta terça em cerimônia com Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes toma posse nesta terça-feira (16) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia, marcada para às 19h, contará com a presença dos ex-presidentes Lula (PT) - favorito para retornar ao poder por meio das eleições deste ano -, Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Após o golpe de 2016, Dilma e Temer não têm boa relação. A ex-presidente foi vítima de seu vice, que articulou a derrubada da petista para usurpar a Presidência da República. Entre Lula e Bolsonaro o conflito é óbvio: ambos lideram todas as pesquisas eleitorais, com uma flagrante vantagem para o candidato petista.

Também participarão do evento Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) e os ex-presidentes José Sarney (MDB) e Fernando Collor (PTB).

Moraes promete uma atuação firme contra a desinformação na campanha eleitoral deste ano. No julgamento do pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, acusado por disparo de mensagens em massa nas redes sociais durante a campanha de 2018, o ministro garantiu que “se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia”.

