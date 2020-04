Moraes atende Aras e abre investigação para apurar atos pró-golpe

O ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu atender ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e abriu um inquérito para apurar "fatos em tese delituosos" envolvendo a organização de atos que pediam intervenção militar. Jair Bolsonaro participou de uma manifestação em Brasília (DF) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira (21) atender ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e abriu um inquérito para apurar "fatos em tese delituosos" envolvendo a organização de atos antidemocráticos. São atos que pediam intervenção militar e um novo AI-5. A informação sobre a decisão de Moraes foi publicada no blog do Fausto Macedo.

Ao acionar o Supremo, Aras não citou Jair Bolsonaro, que participou de um ato em Brasília (DF), mas justificou o pedido ao STF dizendo que os atos foram cometidos "por vários cidadãos, inclusive deputados federais". Cabe ao Supremo investigar pessoas com foro, como deputados.

Vale ressaltar que Bolsonaro indicou Aras para a PGR desrespeitando a lista tríplice do Ministério Público.

