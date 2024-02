Moraes dá voto para validar demissão sem justa causa em empresa pública

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou, nesta quarta-feira (7) a favor de validar a possibilidade de demissão sem justa causa dos funcionários de empresas públicas ou de sociedade de economia mista que seja admitido por concurso público.

O Supremo julga se é constitucional esse tipo de demissão, em que não é apresentado um motivo para dispensar o funcionário. Enquadram-se nessas categorias empresas como Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A sessão terminou após o voto de Moraes, relator do processo. O caso deve ser retomado na sessão de quinta-feira (8).

