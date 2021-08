Moraes determina apreensão de celular de bolsonarista que atacou o Supremo

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a apreensão do celular do bolsonarista Renan da Silva Sena, suspeito de lançar fogos de artifício contra o Supremo e de organizar o protesto em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.

De acordo com informações de O Antagonista, Renan teria ligação com o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp), investigado por suposto financiamento do grupo 300, de Sara Winter.

O ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o mesmo que agrediu uma enfermeira que participava de ato a favor do isolamento social na Praça dos Três Poderes.

