Moraes determina que policiais liberem vias obstruídas 'ilicitamente' no DF

Na quarta, mais de 100 caminhões chegaram a Brasília para se juntar a um grupo de bolsonaristas no quartel-general do Exército

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) atuem para liberar "todas as vias públicas" que estejam com o trânsito interrompido "ilicitamente".

"Bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade ao acesso a vias e prédios públicos; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, e que identifiquem eventuais caminhões utilizados para bloqueios, obstruções e/ou interrupções em causa", diz o despacho.

A decisão do ministro do STF determina também multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento dos bloqueios nas vias.

Na tarde de quarta-feira, 9, mais de 100 caminhões chegaram a Brasília para se juntar a um grupo de bolsonaristas no quartel-general do Exército. Segundo Moraes, as manifestações são "atos criminosos e antidemocráticos".

