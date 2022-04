Moraes nega pedidos de Daniel Silveira na véspera de julgamento e impõe multas que somam R$ 10 mil

Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou os pleitos de entrevista, extinção da pena e proibição de participar de eventos públicos determinadas por ele com relação ao deputado edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seis pedidos feitos pela defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB), na véspera do julgamento da ação penal que pode levar à condenação do parlamentar, informou o jornal O Globo.

Moraes rejeitou os pleitos de entrevista, extinção da pena e proibição de participar de eventos públicos determinadas por ele com relação ao deputado, e impôs a aplicação de multa à defesa de Silveira pelos reiterados recursos, que somados, os valores chegam a R$ 10 mil.

Silveira ficou preso por quase um ano e agora usa tornozeleira eletrônica após ameaçar ministros do Supremo em vídeo divulgado nas redes sociais.

