Moraes nega transferência de Roberto Jefferson para hospital, mas autoriza entrada de médicos particulares em presídio

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou pedido feito pela defesa do ex-deputado Roberto Jefferson com o objetivo de transferir o político para um hospital, mas autorizou que médicos particulares indicados pela defesa do ex-parlamentar visitem o petebista em Bangu 8

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou pedido feito pela defesa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) com o objetivo de transferir o político para o Hospital Samaritano Barra, onde ficou internado até o começo do mês.

De acordo com o blog do Fausto Macedo, o magistrado autorizou que médicos particulares indicados pela defesa do ex-parlamentar visitem Jefferson em Bangu 8, "com a fiel observância às regras de ingresso no estabelecimento prisional". O ex-deputado foi preso em agosto acusado de participação em milícias digitais.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou ao STF que o ex-deputado pediu atendimento médico por causa de dores que estaria sentindo. Depois foi prontamente atendido no Hospital Dr. Hamilton Agostinho Viera de Castro, onde foi submetido à avaliação médica e medicado.

Segundo o despacho de Alexandre, o laudo juntado aos autos apontou "absoluta normalidade" da situação médica de Jefferson.

