Moraes parabeniza PF por prisão e se solidariza com agentes feridos por Roberto Jefferson: “inadmissível”

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Roberto Jefferson, parabenizou a Polícia Federal assim que a prisão foi efetuada, cerca de oito horas depois de resistência do ex-deputado, neste domingo (23).

“Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos”, postou Moraes no Twitter.

Jefferson atirou com fuzil e jogou granada contra os agentes da PF que foram lhe prender em casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio de Janeiro.

