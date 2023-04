Moraes prova quentinha de presos pelo 8/1 na Papuda durante visita

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes provou nesta segunda-feira (10) a comida oferecida a presos do Complexo Penitenciário da Papuda e que foram detidos por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. O magistrado visitou o local junto com Rosa Weber, presidente do STF.

"Fizemos constatações que houve avanços e que há necessidade... E a governadora ficou de melhorar a alimentação. A alimentação estava caótica e a governadora (à época, Celina Leão) se comprometeu a chamar a empresa e regularizar", disse Moraes em jornalistas, de acordo com informações publicadas nesta terça pelo portal Uol.

Os ministros foram recebidos pela juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais de Brasília, pelo diretor da Papuda e pelo representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF. Moraes e Rosa Weber ouviram que há necessidade de mais agentes policiais na Papuda.

Números dos atos golpistas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos - 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.

A ministra Rosa Weber atendeu a um pedido feito por Moraes, e marcou a análise das primeiras 100 denúncias entre os dias 18 e 24 de abril.

