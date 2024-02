Moraes vota para condenar mais 12 réus pelo 8/1

Acusações incluem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu seu voto nesta sexta-feira (2) condenando mais 12 réus pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e destruídas. O magistrado, que também é o relator do caso, propôs penas que variam de 12 a 17 anos de prisão para os acusados, informa o g1.

O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo, onde as denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República são analisadas de forma individual pelos ministros, que têm até o dia 9 de fevereiro para inserir seus votos no sistema eletrônico.

continua após o anúncio

As acusações feitas pela PGR incluem crimes graves, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.

As defesas, por sua vez, pedem ao STF que rejeite as acusações da PGR, alegando falta de provas e solicitando a absolvição dos réus.

continua após o anúncio

Os 12 réus em julgamento são: Layton Costa Cândido Nunes, Tiago Mendes Romualdo, Watlila Socrates Soares do Nascimento, Leonardo Silva Alves Grangeiro, Marcelo Cano, Jorge Luiz dos Santos, Juvenal Alves Albuquerque, Gabriel Lucas Lott Pereira, Robinson Luiz Filemon Pinto Junior, Lucivaldo Pereira de Castro, Marcos dos Santos Rabelo e Manoel Messias Pereira Machado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: