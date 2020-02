Moro e Bolsonaro são uma coisa só, diz Rosângela Moro

“Sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa só”, diz ela edit

247 – A advogada Rosângela Moro, esposa do ministro da Justiça, Sergio Moro, diz que seu marido e Jair Bolsonaro representam uma coisa só. “Sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa só”, afirmou, em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo.

“O ministro até brincou esses dias: ‘Ah, vou tatuar na testa que não vou ser o presidente’. O ministro é da equipe do presidente Jair Bolsonaro, dá total apoio para o presidente, inclusive no futuro aí, na reeleição”, disse ela.