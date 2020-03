Moro, o 'Tigre de Curitiba', miou em Fortaleza, diz Elio Gaspari

247 – O jornalista Elio Gaspari criticou a postura do ministro Sergio Moro, diante dos policiais militares amotinados no Ceará. "Diante do motim de 10 do 43 batalhões da Polícia Militar do Ceará, Sergio Moro, o 'Tigre' de Curitiba, miou em Fortaleza. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Moro foi ao Ceará no sétimo dia do motim, sobrevoou teatralmente a cidade e disse o seguinte: 'Os policiais do país inteiro, não só do Ceará, são profissionais dedicados, que arriscam suas vidas, são profissionais que devem ser valorizados'", afirmou Gaspari em sua coluna.

"Falso. No país inteiro há policiais dedicados, mas ele estava em Fortaleza porque lá havia PMs amotinados, usando balaclavas, esvaziando pneus de carros e ameaçando colegas que trabalhavam", lembrou o colunista, em seu artigo na Folha de S. Paulo.