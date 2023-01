Morre Tereza Barroso, esposa do ministro do STF Luís Roberto Barroso

Apoie o 247

Do Metrópoles – Tereza Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, faleceu nesta sexta-feira (13/1), aos 57 anos. Ela lutava contra um câncer primário na cabeça do fêmur.

A notícia foi confirmada pela Corte. “Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família”, explica a nota.

