Motorista bêbado que atropelou 5 crianças no DF não tem CNH

Francisco Manoel da Silva, 53 anos, foi detido após atingir as meninas com idades entre 4 e 10 anos e tentar fugir edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O motorista bêbado que subiu em uma calçada e atropelou cinco crianças na QNP 05, em Ceilândia, na tarde deste domingo (22/5), não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo informou ao Metrópoles a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Francisco Manoel da Silva, 53 anos, foi detido após atingir as meninas com idades entre 4 e 10 anos e tentar fugir. Ele foi alcançado por um grupo de motoboys e, depois, preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Por pouco Francisco não foi linchado por populares revoltados. Segundo a PMDF, houve tentativa de agressão, mas a corporação chegou a tempo de evitar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE