Mourão muda discurso e agora diz que militares podem ter cometido crime

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do governo Bolsonaro e atual representante do Republicanos-RS, mudou seu discurso em relação à conduta de militares envolvidos na tentativa golpista de 8 de janeiro. Mourão, que anteriormente pedia uma reação militar contra o Supremo Tribunal Federal, agora defende que as investigações sejam conduzidas pela Justiça Militar e argumenta que o Exército brasileiro deveria ter aberto investigações há mais tempo para apurar as suspeitas de ações golpistas. A declaração ocorreu em entrevista ao Estado de S. Paulo, após a operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que busca esclarecer alegações de tentativas de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-vice-presidente enfatizou a importância de que as investigações envolvendo militares suspeitos de crimes relacionados a atividades golpistas sejam conduzidas de forma adequada. Mourão destacou a necessidade de que tais investigações sejam conduzidas de maneira imparcial, sugerindo que alguns indivíduos ligados às Forças Armadas poderiam ter cometido delitos em função militar. Destinar as investigações sobre militares à Justiça Militar implica retirá-las do âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme mencionado pelo senador.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: