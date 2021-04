MP abre investigação sobre financiamento da mansão de R$ 6 milhões de Flávio Bolsonaro

Ação movida pelo deputado Ivan Valente (PSOL) resultou em notícia fato, ainda preliminar. Flávio não cumpria as condições necessárias para um financiamento de tanta envergadura no Banco de Brasília (BRB) edit

Revista Fórum - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu nesta segunda-feira (5) uma investigação preliminar sobre a compra da mansão do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em Brasília. O negócio foi financiada no Banco de Brasília (BRB) e, segundo o deputado federa Ivan Valente (PSOL-SP), Flávio não cumpria as condições necessárias para um financiamento de tanta envergadura.

Segundo o jornalista Aguirre Talento, de O Globo, o MPDFT abriu uma “notícia fato” após ser acionado por Valente. O caso ficará com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep).

