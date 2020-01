MP arquiva denúncia contra deputada Bia Kicis sobre caixa 2

247 - O Ministério Público do Distrito Federal decidiu arquivar a representação protocolada contra a deputada federal Bia Kicis (ex-PSL e sem partido) sobre suposto uso de caixa 2 na campanha eleitoral de 2018.

O promotor Evandro Manoel da Siqueira Gomes, da 11ª Promotoria Eleitoral, justificou o arquivamento afirmando que há “ausência de indícios mínimos a sustentarem a investigação”.

A denúncia foi protocolada por Fernando Souza, que é ex-apoiador da parlamentar. Ele acusa de ter mantido um flat em hotel de Brasília como escritório da campanha de 2018 sem tê-lo declarado à Justiça Eleitoral.

“Todavia, consultando as contas apresentadas, verifica-se que o comodato do imóvel em questão foi efetivamente declarado pela candidata”, diz trecho da decisão do procurador.