MP denuncia homem que esfaqueou jornalista da TV Globo

247 - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou José Felipe Leite Tunholi pelo esfaqueamento do jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo. Ele, que confessou o crime, é acusado de latrocínio e corrupção de menores, uma vez que recebeu ajuda de um adolescente.

Gabriel foi brutalmente esfaqueado em várias partes do corpo em Brasília na noite de 14 de abril. Na semana passada, ele recebeu alta da UTI, mas continuou em tratamento no hospital.

"Verifica-se que há elementos de convicção veementes quanto à prática de crime gravíssimo, que precisa ser totalmente esclarecido, razão pela qual é necessária a autorização do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido com José Felipe Tunholi, de modo a possibilitar que seja melhor esclarecida a dinâmica dos crimes praticados", diz trecho do documento de terça-feira, 26, assinado pela promotora Ana Cláudia Magalhães Alves de Melo.

