MP diz que terrorista bolsonarista participou de 'engenharia criminosa' ao planejar atentado a bomba em Brasília

Promotoria ressaltou, ainda, a '"trivialidade" com que o terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa "lida com questões radicais e lesivas"

247 - O Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) afirma que o terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa “se inseriu em uma engenharia criminosa” ao participar de encontros com outros radicais bolsonaristas, realizados nos acampamentos golpistas em frente aos quartéis, para encomendar e receber os materiais necessários para a confecção da bomba que seria utilizada em um atentado ao Aeroporto Internacional de Brasília. Sousa foi preso no sábado (24), poucas horas após a bomba ter sido localizada e desativada pela polícia.

De acordo com o Estadão Conteúdo, o MP-DF também destacou durante a audiência de custódia que o fato de Sousa levar armas do Pará à Brasília com “a intenção de provocar intervenção militar, cogitando explosão de bombas em aeroporto e em subestação de energia, demonstra de forma inequívoca a necessidade de sua segregação cautelar”. A Promotoria ressaltou, ainda, a "trivialidade com que o preso lida com questões radicais e lesivas".

