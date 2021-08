MP investigará envolvimento de policial com helicóptero que transportava 300kg de cocaína

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pretende apurar um suposto envolvimento de um policial civil no caso do helicóptero que caiu em Mato Grosso com cerca de 300 quilos de cocaína. Os entorpecentes foram avaliados em quase R$ 7 milhões edit

247 - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu investigação nessa terça-feira (4) com o objetivo de apurar um suposto envolvimento de um policial civil no caso do helicóptero que caiu em Mato Grosso com cerca de 300 quilos de cocaína. Os entorpecentes foram avaliados em R$ 6,9 milhões. A aeronave, localizada no último domingo (1), está em nome do papiloscopista Ronney José Barbosa Sampaio.

O helicóptero foi encontrado em uma fazenda em Poconé, no Pantanal mato-grossense. De acordo com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a aeronave foi encontrada após a corporação ter sido chamada para dar apoio à Polícia Federal, que tentava localizar e abordar um helicóptero.

A aeronave modelo R44, matrícula PT-RMM, estava parcialmente destruída. Segundo o Ciopaer, não tinha vítima a bordo, nem indícios de pessoas feridas. Os tripulantes não foram localizados.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.