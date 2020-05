MP vai investigar acampamento fascista que apoia Bolsonaro

Solicitação pede a investigação do acampamento bolsonarista '300 do Brasil' e de Sara Winter, uma das lideranças do grupo edit

247 – "A subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen enviou uma representação à Procuradoria do Distrito Federal em que pede a investigação do acampamento bolsonarista '300 do Brasil' e de Sara Winter, uma das lideranças do grupo", informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna .

"O procurador do DF que analisou a solicitação viu semelhanças entre o '300 do Brasil' e as manifestações antidemocráticas de 19 de abril, que já são alvos de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). Diante disso, ele pediu que o procurador-geral da República, Augusto Aras, avaliasse se Sara e os '300 do Brasil' deveriam ser incluídos na investigação em curso. O PGR ainda não decidiu sobre o pedido", aponta o texto.

Integrantes do órgão que veem Luiza como uma opositora a Aras enxergaram a representação sobre o grupo bolsonarista como um ato para pressionar o PGR. A interlocutores, Luiza nega ser “de oposição” e afirma que pediu a investigação por ser seu trabalho.

