MPDFT pede condenação de bolsonaristas acusados de terrorismo em Brasília

247 - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu a condenação de George Washington Oliveira, 54 anos, e Alan Diego dos Santos Rodrigues, 32, presos por envolvimento na tentativa de atentado terrorista com bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília (DF), em dezembro do ano passado.

De acordo com o jornal Metrópoles, a Promotoria Criminal pediu a condenação dos réus pelo crime de explosão, quando se expõe “a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”.

A pena prevista para o crime é de 3 a 6 anos de prisão e multa. Promotores também pediram o aumento da pena em um terço, porque o crime foi cometido tendo como alvo depósito de combustível. O MP também disse que George Washington também é acusado de porte ilegal de arma de fogo.

