Mudança na Lei Antiterrorismo é aprovada em comissão na Câmara

Metrópoles - Por 22 votos favoráveis e 7 contrários e uma obstrução, deputados aprovaram, nesta quinta-feira (16/9), na comissão especial, o substitutivo apresentado pelo deputado Sanderson (PSL-RS) ao projeto que altera a Lei Antiterrorismo, de 2016, e amplia a definição do crime. O projeto é uma defesa dos bolsonaristas e se baseia em antiga proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quando ainda era deputado.

A proposta atual é do líder do PSL, deputado Victor Hugo (PSL-GO), fiel aliado do mandatário.

O texto propõe, entre outros tópicos, “reprimir ato que, embora não tipificado como terrorismo”, seja “potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

