Mulher de Helder Barbalho, governador do Pará, é escolhida para TCE

Apoie o 247

ICL

247 - Deputados estaduais do Pará aprovaram nesta terça-feira (14), por 36 votos a 2, o nome da advogada Daniela Barbalho como a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA).

Esposa do governador Helder Barbalho (MDB), a primeira-dama terá direito a um salário de mais de R$ 35 mil brutos. A indicação dela partiu de líderes de partidos aliados do emedebista.

A Assembleia Legislativa tem direito no estado a indicar quatro das sete vagas na corte de contas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.