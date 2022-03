Mulher é expulsa de bar no DF após defender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Uma mulher registrou um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, em Brasília, afirmando que recebeu uma gravata, teve as roupas arrancadas e foi arrastada para fora do bar depois de defender Jair Bolsonaro, quando o público o xingava.

Segundo o boletim, parte do público começou a xingar o presidente. Ela não teria gostado e gritou palavras em favor do presidente. Em seguida, os outros frequentadores do bar gritaram para que ela fosse embora do local.

Evidenciando o desastre que o país foi jogado a partir do discurso de ódio, o vídeo mostra quando a mulher se aproximou de um grupo de pessoas e jogou água no rosto de um rapaz, após ele falar para ela ir embora. Em seguida, uma pessoa revidou, também jogando um líquido no rosto dela.

Ela se afasta do grupo, enquanto o público gritava para que ela deixasse o local. Uma segurança do bar a alcançou e a segurou, momento em que uma terceira mulher chegou para também segurá-la. Elas trocaram alguns empurrões até a mulher ser segurada e arrastada pelas pernas.

