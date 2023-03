Mulher presa pela PF diz que deputada bolsonarista financiou ataques golpistas

Apoie o 247

247 - Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), Gizela Cristina Bohrer, 60 anos, presa pela Polícia Federal por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília (DF), afirmou em depoimento que a deputada federal bolsonarista Coronel Fernanda (PL-MT) e dois candidatos a deputado do Mato Grosso (um deles suplente) financiaram a viagem de manifestantes do estado à capital federal. Pela primeira vez um parlamentar foi citado como organizador dos protestos.

De acordo com a bolsonarista, os três parlamentares "coordenam grupos de WhatsApp e organizam caravanas para Brasília já há dois anos; que tais caravanas tinham por objetivo o apoio ao então Presidente Bolsonaro, tais como fizeram por ocasião dos desfiles de 7 de setembro e 15 de novembro de 2021 e 2022". "Todo mundo que vem nesses ônibus vem de graça e recebe todas as refeições de graça", complementou, de acordo com o jornal O Tempo.

A bolsonarista é moradora de Barra do Garças (MT). Ela disse à PF ter chegado a Brasília em 7 de janeiro, um sábado, véspera da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

