Mulher sobrevive a acidente que matou seus quatro filhos no dia das mães

247 - Uma mulher foi a única sobrevivente de uma tragédia registrada no Dia das Mães, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, após um carro ficar submerso no Lago Corumbá IV e seis pessoas morrerem. As informações são do Metrópoles.

O acidente ocorreu nesse domingo (10), no Condomínio Colorado Premium. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher conseguiu sair do veículo após a queda na água. Quatro das vítimas eram filhos dela.

Segundo a corporação, o automóvel foi localizado a aproximadamente cinco metros de profundidade. A operação de resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vítimas foram encontradas dentro e fora do veículo

As vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros como uma mulher de 18 anos e cinco homens, de 46, 36, 13, 9 e 6 anos. A corporação informou que, quando as equipes chegaram ao local, três vítimas já haviam sido retiradas da água.

Durante as buscas subaquáticas, os bombeiros localizaram outras três vítimas no interior do veículo. O mergulho operacional foi realizado em uma área de baixa visibilidade, estimada em cerca de 15%, o que dificultou o trabalho das equipes.

Ainda conforme os bombeiros, foram feitas tentativas de reanimação no local. Apesar dos esforços das equipes de emergência, nenhuma das seis vítimas resistiu.

Operação mobilizou forças de resgate

A ocorrência exigiu atuação integrada entre os bombeiros, a Polícia Militar e o Samu. Após os procedimentos de resgate e atendimento, os corpos e a área do acidente ficaram sob custódia da Polícia Militar de Goiás.

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para dar sequência aos procedimentos legais. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.