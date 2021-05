Muro desaba ao lado de prédio na Asa Norte, em Brasília

247 - O muro de um canteiro de obras, na Asa Norte, em Brasília (DF), desabou na manhã desse domingo (2). O Corpo de Bombeiros informou que a obra estava parada. Moradores contaram a militares que sentiram "tremores nos apartamentos".

O tenente-coronel Deusdete Vieira, do Corpo de Bombeiros, disse ao portal G1 que a Defesa Civil foi chamada para avaliar os riscos ao prédio. "[O desabamento] puxou um pouco da terra no solo e houve uma erosão bem próxima ao prédio, mas sem patologia ou nada que coloque moradores em risco", disse o coronel.

Em nota, a Cerejeira Empreendimentos Imobiliários, responsável pelo empreendimento, disse que o deslizamento foi consequência do "excesso de chuvas registrado no início deste ano, provocando a saturação do solo". "Não houve danos à vizinhança e nem vítimas. Desde o ocorrido, estamos trabalhando para a recomposição do muro", acrescentou.

Ao todo, 20 militares atuaram na ocorrência. Além da Defesa Civil, equipes da CEB Distribuição e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalham no local.

