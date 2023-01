Dilma foi deposta em 2016 por um golpe de Estado que culminou no governo Michel Temer edit

Apoie o 247

ICL

247 — Na Praça dos Três Poderes, manifestantes pediram que a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) passe a faixa presidencial para o presidente eleito Lula da Silva (PT), informou o jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, no Twitter.

Dilma foi deposta em 2016 por um golpe de Estado que culminou no governo Michel Temer (MDB) e, depois, com a prisão de Lula em 2018, no governo Jair Bolsonaro.

Na Praça dos Três Poderes, manifestantes pedem: "Dilma, passe a faixa". — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) January 1, 2023

Bolsonaro, às vésperas da posse de Lula, neste 1º de janeiro de 2023, fugiu para os Estados Unidos para não entregar a faixa presidencial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.