"Não basta demitir, é preciso punir Ernesto Araújo pelas mortes", diz Bernardo Mello Franco

247 – Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo, é co-responsável pelas mortes de 300 mil brasileiros e deve ser punido, segundo avalia o colunista Bernardo Mello Franco, do Globo. "Num governo cheio de lunáticos, os desatinos do chanceler foram tratados como um exotismo a mais. Por mais de dois anos, o Congresso e a elite empresarial fecharam os olhos enquanto Araújo babava na gravata. A omissão durou até o agravamento da pandemia", diz ele, em sua coluna .

"Com mais de 300 mil mortos pela Covid, o Brasil sofre para conseguir vacinas e medicamentos. Parte do drama se deve à antidiplomacia de Araújo, que inviabilizou acordos com a China e a Índia. Agora Senado e Câmara exigem a demissão do ministro. Mas não basta afastá-lo do cargo. Ele precisa ser responsabilizado como um dos cúmplices da tragédia", afirma.

