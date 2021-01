“Não é o que a gente ganha, é o que a gente deixa de perder”, diz Carlos Zarattini sobre apoio a Baleia Rossi

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) explicou à TV 247 sua posição favorável à aliança com o grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela presidência da Câmara dos Deputados. Para ele, esta é a saída para evitar que Bolsonaro consiga colocar seu candidato, Arthur Lira (PP-AL), no comando da Casa, aumentando ainda mais sua interferência em outros Poderes.

Segundo o parlamentar, a oposição não tem muito a ganhar ao apoiar o candidato de Maia, Baleia Rossi (MDB-SP), mas poderá sofrer caso Arthur Lira tenha controle sobre a pauta da Câmara e passe a colocar em votação projetos favoráveis ao governo federal. “Nós temos que evitar que ele tenha o controle do Legislativo. É onde nós podemos resistir agora. O que faz o presidente da Câmara? A pauta, o que vai ser votado. Ele tem autonomia para fazer isso, mesmo que os líderes protestem e reclamem. Então muitos projetos que são completamente antipopulares, antirepublicanos, projetos de cunho racista, homofóbico, projetos que visam reduzir as liberdades democráticas, a gente vai ver votado se tiver um presidente ligado ao Bolsonaro. Então nós vamos lutar, e muito, para impedir que isso aconteça. É por conta disso que nós entramos em um bloco de partidos com esse objetivo. Não é o que a gente ganha, é o que a gente deixa de perder”.

“A gente quer impedir que um candidato apoiado pelo Bolsonaro ganhe a presidência da Câmara. O Bolsonaro tem expandido seus tentáculos nos chamados órgãos de Estado. Ele ampliou sua influência no Judiciário, nomeou um procurador-geral da República de sua extrema confiança, o Augusto Aras, nomeou um ministro no STF também da sua confiança, está indicando para o TCU o filho de um assessor que ficou com ele por mais de 20 anos. Então ele está entrando em todos os setores da administração do Executivo e do Judiciário”, disse também.

