"Não podemos nos deixar ser intimidados pelo terror", diz Randolfe, em incentivo à presença na posse

Senador afirmou que as forças de segurança garantirão proteção à festa da posse de Lula. Tentativa de ataque terrorista espalhou medo naqueles que pretendem participar do evento

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que deverá ser o líder do governo Lula (PT) no Congresso Nacional, voltou a incentivar nesta terça-feira (27) a presença do povo brasileiro em Brasília no próximo dia 1, para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Após a descoberta de um plano de atentado terrorista que visava tumultuar a posse, espalhou-se um temor em relação à segurança tanto de Lula quanto do povo que acompanhará sua posse na capital federal.

Randolfe, no entanto, disse à GloboNews ser preciso enfrentar o medo que o bolsonarismo busca disseminar. "Vai ter posse e vai ser um dos atos políticos mais lindos da história republicana. As forças de segurança estão garantindo e garantirão para vocês todos os meios de segurança necessários para que isso ocorra longe do terror. Não podemos nos deixar ser intimidados pelo terror que eles procuram patrocinar".

