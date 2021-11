Nardes, que acusou Dilma de "pedaladas fiscais", propõe suspensão do teto de gastos por cinco anos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, que foi o relator da tese das "pedaladas fiscais", utilizada no golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil, agora propõe a suspensão do teto de gastos – medida implantada por Michel Temer após o golpe – por cinco anos.

"Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na quinta-feira, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), sugeriu que o Congresso lidere um 'pacto nacional' pelo investimento maciço em infraestrutura, que seria viabilizado por meio da derrubada do teto de gastos por um período entre três e cinco anos, no total", aponta reportagem publicada no jornal Valor .

"A conversa, da qual também participou a presidente do TCU, Ana Arraes, aconteceu durante a entrega do relatório anual de fiscalização de obras, o Fiscobras, elaborado pelo tribunal. A ideia chega num momento em que os indicadores de risco do país sofreram uma forte piora justamente porque os agentes do mercado entenderam que o governo está propondo ‘furar’ o teto, tido como um forte pilar da política fiscal e econômica do país, sem o qual a inflação pode sair do controle e o juro ficar persistentemente maior. Nardes disse ao Valor que Pacheco ficou de avaliar a proposta", aponta ainda a reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE