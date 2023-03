Nardes, que previu golpe militar, será o relator do caso da propina de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 – Jair Bolsonaro pode ter dado "sorte" no sorteio do ministro que irá relatar, no Tribunal de Contas da União, o caso da propina recebida por ele da ditadura saudita, na forma de diamantes e outras joias. "O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes foi sorteado para relatar o caso das joias enviadas de presente pela Arábia Saudita a Jair e Michelle Bolsonaro. A escolha foi feita por sorteio. Nardes ganhou as manchetes no ano passado ao enviar um áudio a amigos dele do agronegócio afirmando que 'está acontecendo um movimento muito forte nas casernas'", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

No texto em que pede investigações, o Ministério Público junto ao TCU afirma que a "verdadeira extravagância ora denunciada" resulta em "afronta ao princípio da moralidade administrativa". E pede investigações aprofundadas. "O suposto presente da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tentou descumprir tanto as regras de ingresso das joias no país, quanto a separação do que seja bem público e do que seja bem pessoal no acervo presidencial", disse em seu texto o subprocurador Lucas Furtado, do MP junto ao TCU.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.