Nassif diz que Fux representa a desmoralização final do STF

"Não há necessidade de informações adicionais sobre Fux, para avaliar o risco que representa para a desmoralização final do STF.", afirma o jornalista edit

Por Luis Nassif, no GGN – A informação de Veja, de que Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estão buscando podres de Luiz Fux para impedir sua eleição para a presidência da casa, pelo sistema de rodízio, peca por um ponto. Não há necessidade de informações adicionais sobre Fux, para avaliar o risco que representa para a desmoralização final do STF.

Sem as prerrogativas da presidência, Fux se valeu várias vezes de manobras regimentais para impor teses absurdas, mostrando total falta de limites para o uso de suas atribuições.

Leia a íntegra no GGN