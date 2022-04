Negacionismo do governo provocou aumento exponencial de mortes por covid-19, diz Lewandowski

Apoie o 247

247 – O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, neste domingo, que a atitude negacionista do governo federal foi responsável pelo “aumento exponencial” do número de mortes por covid-19 no Brasil, segundo reportagem de Isadora Peron, no Valor Econômico.

“O Supremo Tribunal Federal, em um momento de paralisia, de inércia, das autoridades públicas, teve o papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores”, disse ele, durante a “Brazil Conference”, que acontece em Boston, nos Estados Unidos.

“O governo federal também se opôs a outras medidas de proteção, como uso de máscaras, a restrição a circulação de pessoas, a proibição da frequência a determinados lugares. E o argumento do governo federal era o seguinte: que isso restringia a liberdade das pessoas e que isso seria prejudicial à economia”, lembrou. Segundo o ministro, “essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortos”. “Essa inércia das autoridades federais fez com que o Brasil atingisse o lamentável patamar de quase 30 milhões de pessoas infectadas e mais de 650 mil pessoas mortas. O Brasil, infelizmente, figura como um dos três piores países do mundo quanto às vítimas fatais e não fatais da covid-19.”

