No dia que o país ultrapassou 1 milhão de casos da Covid, filha de deputado evangélico fez festa em Brasília

247 - Na sexta-feira (19), dia em que o país superou o registro de 1 milhão de contaminados pela novo coronavírus, um festão aconteceu no Lago Sul, em Brasília, na casa de Milena Câmara Godoy, filha do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM)

Apesar das restrições de aglom,erações por conta da pandemia, a família abriu a casa para comemorar o aniversário da blogueira Flay Leite e revoltou os moradores de Brasília.

De acordo com reportagem do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a lista de convidados incluiu Arnaldo Pinho, enteado do ministro do STF Gilmar Mendes, Tatiana Mauriz, dona de uma rede de joalheira, Sônia Lin, esposa de In Loon Lim, empresário chinês bem conhecido em Brasília, e Regina Abreu, namorada do Deputado Cristiano Araújo.

"Além disso, o que chamou atenção também na festa que reuniu a alta cúpula da sociedade brasiliense foi o fato de que, ao contrário do que a aniversariante Flay Leite postou em suas redes sociais, os garçons não foram testados e não usavam máscara", afirmou o colunista.

