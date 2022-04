No FNDE, palestrante diz que mulheres são assediadas por serem bonitas

Em evento com os funcionários para falar de compliance, a advogada contratada discursou sobre como avalia que as mulheres devem se portar edit

Apoie o 247

ICL

Por Manoela Alcântara, Metrópoles - Uma palestra sobre integridade e ética no ambiente de trabalho deixou funcionárias terceirizadas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) desconfortáveis. Durante um treinamento realizado às vésperas do feriado da Semana Santa, a palestrante de empresa contratada pela autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) abordou o tema sobre assédio contra mulheres falando sobre como “posturas” das mulheres poderiam evitar a situação.

Após o evento, as participantes sentiram-se culpabilizadas por qualquer tipo de assédio que viessem a enfrentar dentro do ambiente de trabalho. Ao sair do local, elas ligaram para a reportagem do Metrópoles e relataram ter sentido que a responsável por ministrar conteúdo de código de integridade teria sugerido que roupas e comportamentos poderiam provocar o assédio, como se isso não fosse culpa exclusivamente do assediador.

As participantes gravaram parte das falas da palestrante, identificada apenas pelo primeiro nome como Suzana. Elas começaram a gravar após o sentimento de que os conselhos da também advogada não as representava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE