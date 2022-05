“Nós não podemos desistir do Brasil", diz general Heleno em ato no DF

Ministro discursou em ato bolsonarista em Brasília e falou em luta do "bem" contra o "mal" e disse que Bolsonaro é a “grande esperança e o baluarte” do país edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro esteve no ato que defende o golpe militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, neste domingo (1º de Maio), mas não discursou. No entanto, o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, esteve no ato e discursou a apoiadores.

“Nós não podemos desistir do Brasil. Nós precisamos que o bem vença o mal. Aqueles que, sabidamente, já demonstraram que são do mal não têm o direito de tomar o lugar daqueles que trabalham pelo bem”, disse Heleno.

Heleno afirmou ainda que Bolsonaro é a “grande esperança e o baluarte” do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Imagens mostram que pequenos grupos transitavam na Esplanada dos Ministérios na manhã deste domingo, dia do trabalhador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE