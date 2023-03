Nova casa de Bolsonaro fica a 160 metros de onde estão joias recebidas do governo saudita

De acordo com o Google Maps, a distância entre a nova casa do ex-ocupante do Planalto e a Fazenda Piquet onde estão os presentes representa uma caminhada de dois minutos edit

247 - A entrada da quadra 2 do Condomínio Solar de Brasília (DF), que a partir desta quinta-feira (30) será a nova moradia de Jair Bolsonaro (PL), fica a 160 metros de distância da entrada da Fazenda Piquet, onde o político guarda as joias recebidas do governo da Arábia Saudita. A informação foi publicada nesta quarta-feira (29) pelo jornal Metrópoles.

Os presentes que Bolsonaro incorporou ao patrimônio pessoal do ex-mandatário estão na fazenda que é propriedade do ex-piloto de Formula 1 Nelson Piquet. Na legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

