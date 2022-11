"O Brasil vai voltar à normalidade", diz Lula após se encontrar com chefes do Congresso e Judiciário

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (9) que o "Brasil vai voltar à normalidade". De acordo com o petista, "um governante precisa ter a clareza que irá governar com as pessoas que foram eleitas, com pessoas que pensam diferente da gente".

"E nossa obrigação é tentar convencê-las de nossas propostas. O Brasil não tem mais tempo para xingamentos e ódio", disse Lula a jornalistas em Brasília (DF), após reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista defendeu a independência do poderes. "Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado".

No encontro com membros da Corte, o presidente eleito ouviu preocupações nas áreas de educação e meio ambiente.

Também nesta quarta, Lula teve reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O presidente eleito discutiu maneiras de Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600.

