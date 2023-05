O modelo de distribuir ministérios aos aliados não atende mais ao Congresso, diz Tereza Cruvinel

Apoie o 247

247 — Diante das diversas viagens internacionais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou desde o início de seu mandato, a jornalista Tereza Cruvinel afirmou, em entrevista à TV 247, que é preciso agora se preocupar com a situação interna para lidar com o Congresso Nacional.

Sobre a situação da articulação política no Brasil, a jornalista afirmou que, com os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, houve uma mudança importante no país. “O modelo de articulação, de formação de base, que Lula seguiu naquele tempo [nos primeiros mandatos], no passado, era o de partilha de governo em troca de votos no Congresso. […] Esse modelo não interessa mais ao Congresso a partir do momento em que o Congresso passou a mandar no Orçamento, a ter controle sobre verbas públicas através do Orçamento Secreto”, apontou.

“O Lula e o Supremo [Tribunal Federal] desmancharam esse sistema, mas ele continua prevalecendo de alguma forma, porque existem as emendas individuais, de bancada e de comissão. É isso que o Congresso tem, não está interessado em ministérios mais. Os deputados querem dinheiro, verbas, para chegarem nas suas bases e falarem: ‘essa estrada fui eu quem construiu’”, destacou.

