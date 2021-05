"O voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil", diz Luís Roberto Barroso

247 – O ministro Luís Roberto Barroso defendeu o voto eletrônico durante uma live, na noite desta quarta-feira, com Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, segundo informa Lauro Jardim, em sua coluna . "O presidente do TSE disse que a história republicana do Brasil sempre foi de fraudes eleitorais e que a urna eletrônica mudou a história do país em termos de lisura do processo eleitoral", aponta o jornalista.

"O voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil", disse Barroso na live. Segundo ele, a implantação do voto impresso, defendida por Jair Bolsonaro, "é uma boa solução para um problema que não existe".

