'OAB não recomendaria para o STF quem grava vídeo de conteúdo nazista', diz presidente da Ordem

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que a instituição não recomendaria indicar ao STF (Supremo Tribunal Federal) "alguém que grava vídeos de conteúdo nazista", referindo-se ao governo Bolsonaro e seus integrantes e ex-integrantes.

Santa Cruz disse: "a questão central não é se a OAB indica ou não, mas o melhor modelo para o Supremo Tribunal Federal. Mas já que foram levantadas dúvidas sobre o perfil que a Ordem defende, seria um advogado experiente, de notável saber jurídico e reputação ilibada, critérios que talvez não coincidam com os do presidente. Certamente, não seria alguém que grava vídeos de conteúdo nazista."

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "o comentário de Santa Cruz remete ao polêmico vídeo protagonizado pelo ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, que usou frases do chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels. Bolsonaro acabou demitindo Alvim, após a pressão de aliados e da cúpula do Congresso e do Judiciário."

A matéria ainda acrescenta que "em entrevista publicada na edição desta quinta-feira do Estado, Bolsonaro criticou a proposta de emenda à constituição que altera o atual modelo de indicação de ministros do STF. O texto de Lasier Martins (Podemos-RS) obriga o presidente da República a indicar integrantes da Corte respeitando uma lista tríplice."