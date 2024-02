Odair Cunha é eleito novo líder do PT na Câmara

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Odair Cunha (MG) foi eleito nesta terça-feira (6) o novo líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Ele substitui Zeca Dirceu (PT-PR), que liderou o grupo em 2023.

As duas lideranças fazem parte da Construindo um Novo Brasil (CNB), corrente majoritária dentro da sigla.

continua após o anúncio

O parlamentar Odair Cunha está em seu quinto mandato e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002. Formado em Direito, foi presidente estadual do PT em 2013. De 2015 a 2018, o petista se licenciou do mandato na Casa Baixa pra atuar na secretaria de Estado de Governo (Segov).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: