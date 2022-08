Oito militares ficam feridos em acidente com blindado em área do Exército

Apoie o 247

247 - Oito militares ficaram feridos nesta terça-feira (16) por causa de acidente com um blindado antiaéreo Gepard 1A2, no Forte Santa Bárbara, na cidade de Formosa (GO), entorno do Distrito Federal. De acordo com informações publicadas nesta terça pelo jornal Folha de S.Paulo, um veículo utilizado para abater aeronaves não disparou tiros porque falhou durante um treinamento.

Militares e um técnico da empresa fabricante do blindado foram realizar a manutenção no transporte quando houve uma explosão e feriu os militares.

Sete dos oito envolvidos tiveram alta. Um terá de passar por intervenção cirúrgica, mas está estável e sem risco de morte. Todos foram atendidos ainda no local e transportados por viaturas e helicópteros que estavam no Forte Santa Bárbara.

O acidente aconteceu durante a Operação Sagitta Primus, exercício militar que envolve a participação de 17 organizações de artilharia antiaérea. "O Exército Brasileiro mantém contato com os familiares dos militares envolvidos e será instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido", disse o Comando Militar do Planalto, em nota.

