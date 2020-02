Onyx após conversa com Bolsonaro: "ficou tudo igual, não mudou nada"

Com rumores de enfraquecimento da relação entre Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro afirmou que não deixa o governo e nem troca de pasta após reunião com Bolsonaro edit

Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reuniram neste sábado (1) no Palácio da Alvorada. Há rumores de que a relação entre os dois está abalada e que o ministro poderia trocar de pasta ou até mesmo deixar o governo. Recentemente, Jair Bolsonaro esvaziou os poderes de Onyx na Casa Civil.

Na saída da reunião, Onyx afirmou que "não mudou nada". “Nós nem conversamos sobre isso [eventual mudança]. Nós conversamos sobre as tarefas do ministro da Casa Civil a partir já agora do meu retorno das férias. Hoje nós já conversamos sobre a rotina normal. Então, fica tudo igual, não mudou nada”.