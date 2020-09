Onyx gravava e chantageava deputados, segundo livro de Mandetta

247 - Em seu livro sobre os bastidores do governo de Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta acusa o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, de gravar e chantagear parlamentares.

Mandetta disse que, em 2016, quando os dois eram deputados, Onyx lhe confessou ter gravado parlamentares durante uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Onyx era relator das “10 medidas contra a corrupção”, projeto elaborado pelo ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol, e gravou os parlamentares que o pressionaram para alterar o texto.

Segundo Mandetta, Onyx lhe mostrou a gravação e fez ameaças aos parlamentares de que, se a pressão continuasse, iria vazá-la para a imprensa.

