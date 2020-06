Oposição cobra de Alcolumbre devolução de MP que intervém nas reitorias de universidades

247 - A oposição parlamentar, formada por PSL, PCdoB, PT, PSB, PDT e Rede protocolaram na manhã desta quarta-feira, 8, um ofício cobrando o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM), pela devolução de medida provisória (MP) 979 que permite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, de intervir na autonomia universitária, nomeando temporariamente os reitores durante o período de pandemia.

A MP, que foi publicada na manhã desta quarta no Diário Oficial da União, é um ataque autoritário do governo de Jair Bolsonaro, segundo os parlamentares da oposição. Para a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchionna, "o governo se aproveita de uma pandemia gravíssima para avançar na sua tentativa de colocar reitores vinculados à ideologia da extrema direita para comandar nossas universidades e institutos federais. Essa prática foi muito utilizada durante a ditadura civil-militar".

"Bolsonaro quer acabar com a eleição de reitores. Não aceitaremos interferência na autonomia universitária. O nome disso é intervenção", afirmou a deputada do PCdoB Perpétua Almeida.

