Oriovisto Guimarães retira assinatura para CPI do MEC e comissão fica sem apoio mínimo necessário

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou pelo Twitter neste sábado que o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) retirou sua assinatura para a criação da CPI do MEC e que, com isso, a comissão voltou a não ter o apoio mínimo necessário para ser instalada.

O requerimento de criação da CPI precisa de no mínimo 27 assinaturas. "Com a retirada da assinatura do senador Oriovisto Guimarães, voltamos a ter 26 para a instalação da CPI do MEC. Seguiremos atrás de mais assinaturas para passar a limpo o Bolsolão do MEC e investigar os escândalos de corrupção desse governo! Eles não podem sair impunes!", escreveu Rodrigues.

Pelas redes sociais, Oriovisto justificou o recuo.

pic.twitter.com/yrl3I3hqhK — Senador Oriovisto Guimarães (@Sen_Oriovisto) April 9, 2022

